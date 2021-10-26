РИАМО - 26 окт. Появилось видео, на котором показаны кадры с высадкой группы антитеррора большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на контейнеровоз «Люция», сообщает Газета.ru.

Извсетно, что накануне вечером пираты хотели захватить панамский контейнеровоз. Экипаж подал сигнал бедствия и спрятался в трюме.

К судно приплыла группа российских кораблей, однако пираты сбежали.

Контейнеровоз MSC Lucia был захвачен неизвестными злоумышленниками в 86 морских милях к юго-западу от терминала Агбами (крупное нефтяное месторождение у берегов Нигерии в Гвинейском заливе, разрабатываемое американской Chevron).