РИАМО - 26 окт. Более 400 тыс. подключений к бесплатному Wi-Fi в автобусах и электробусах Москвы совершили пассажиры с начала нынешнего года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«За 2021 год пассажиры автобусов и электробусов сети «Магистраль» совершили более 400 тыс. подключений к бесплатному Wi-Fi», - сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что с начала года количество пользования интернетом на наземном городском транспорте увеличилось на 20%.

Ликсутов подчеркнул, что столичные власти продолжат развивать Wi-Fi в транспорте для повышения комфорта пассажиров и доступности связи.