РИАМО - 26 окт. Текущая ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, выросло число заболеваний и госпитализаций, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве остается напряженной. За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14%, госпитализаций – на 10%. Очевидно, что продолжается рост», – сказал Собянин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в столице выявили 6074 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрирован 1 780 781 случай заболевания. Умерло за сутки 86 человек с диагностированным коронавирусом, всего с начала пандемии в мегаполисе умерло 30 872 пациента.

С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлен период нерабочих дней. В это время в городе не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы, бары, рестораны, кинотеатры и другие заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>