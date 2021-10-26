РИАМО - 26 окт. С 18 по 24 октября в результате аварий на дорогах столицы погибли 8 человек, больше всего аварий произошло 20 октября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

20 октября госавтоинспекторами было зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли 2 человека и 37 получили ранения. С 18 по 24 октября произошло 168 дорожных аварий. За этот период пострадали 179 человек, среди них — 14 детей.

Чаще всего на прошлой неделе происходили наезды на пешеходов, а затем столкновения.

47% наездов на пешеходов произошли в неустановленном для перехода дороги месте.