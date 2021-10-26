РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Дорогу на улице Крайней в подмосковном Красногорске планируют восстановить после обвала до конца ноября, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Во вторник врип главы округа Всеволод Волосевич проверил ход восстановительных работ дороги на улице Крайней возле микрорайона Изумрудные холмы.

Несколько месяцев назад из-за обводнения грунта произошел обвал. Для того, чтобы ситуация не повторилась, за летний период участок был укреплен подпорной стенкой. Обязательства отремонтировать полотно взял на себя застройщик ГК «Эталон».

«К концу ноября обещают все работы завершить, уплотнить грунт, сделать ливневую канализацию, чтобы в дальнейшем избежать подтоплений на данном участке. Хозяйственно-бытовые стоки частного сектора направят в централизованную городскую канализацию», - сообщил Волосевич по итогам осмотра.