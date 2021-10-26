РИАМО - 26 окт. В Москве тестируется новая технология лечения коронавирусной инфекции на ранней стадии для людей из категорий повышенного риска, которых не требуется отправлять в больницы. Теперь пилот проекта расширили, сообщает ТАСС.

«Мы создали сеть из 5 специализированных дневных стационаров и разработали алгоритм ведения пациентов от момента выявления заболевания, диагностики, лечения с использованием моноклональных антител до окончательного выздоровления», - сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Впервые такая методика была разработана в Москве в июне 2021 года. Ее использовали для лечения беременных, у которых очень высок был риск тяжелого течения коронавируса. С момента запуска проекта наблюдение и лечение прошли 192 пациентки.

Теперь использовать новую технологию планируют для лечения людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Пять специальных стационаров разместили на базе ГКБ №52, ГКБ №40, диагностического центра №5 филиала 5, диагностического центра №3 и поликлиники №209.

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