РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 27 октября в режиме онлайн проведет встречу с бизнес-сообществом. Во время мероприятий он планирует обсудить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, условия работы предприятий округа в период пандемии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Московской области период нерабочих дней объявлен с 28 октября по 7 ноября. Эти меры должны помочь сдержать рост заражения коронавирусом.

«Наиболее уязвимыми вновь становятся целые отрасли экономики – промышленность, общественное питание, торговля, бытовое обслуживание, спорт. 27 октября проведем встречу с бизнес-сообществом городского округа Люберцы, руководством Люберецкой областной больницы, территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. Обсудим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, условия работы предприятий округа в период пандемии, специальные меры их поддержки», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в его личных аккаунтах в Instagram и «ВКонтакте» в 15:00.