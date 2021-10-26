РИАМО - 26 окт. Один человек пострадал при пожаре в квартире, расположенной в районе Ясенево на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре в доме 17/50 на Новоясеневском проспекте поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:31 во вторник.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание произошло в одной из квартир на предпоследнем этаже 16-этажного жилого дома.

Площадь пожара составила 5 кв. м. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в 12:56. В результате происшествия пострадал один человек.