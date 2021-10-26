РИАМО - 26 окт. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении конкурсным управляющим ООО «Агрофирма «Акимовка» Закона о банкротстве, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Тулаторг» на действия конкурсного управляющего ООО «Агрофирма «Акимовка» при организации торгов по продаже имущества должника.

По результатам рассмотрения, УФАС признало жалобу ООО «Тулаторг» обоснованной, выдало конкурсному управляющему обязательное для исполнения предписание.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, конкурсный управляющий обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.