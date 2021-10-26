РИАМО - 26 окт. Суд в Амстердаме после 7-летнего разбирательства постановил вернуть Украине редкие артефакты – коллекцию скифского золота, которое было вывезено в Европу на выставку в 2013 году, сообщает Газета.ru.

Коллекция «Крым — золото и тайны Черного моря», состоящая из 2 тыс. различных экспонатов, все эти годы находилась в Амстердаме. Эксперты оценивает ее в 100 млн долларов.

После присоединения Крыма к РФ встал вопрос, кому в итоге принадлежат исторические ценности — Украине или России. В итоге суд постановил, что коллекция является частью культурного наследия Украины и ее нужно передать этой стране.

Золото останется в Нидерландах еще на 3 месяца. В это время Россия может обжаловать решение.

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что решение отдать коллекцию Украине является антироссийским.

«Политическое решение, антироссийское, антикрымское. Будем искать возможность опротестовать», — сказал он.