РИАМО - 26 окт. Инспекторы регионального Госадмтехнадзора кроме ежедневного надзора за территорией мобильными экипажами, еще контролируют территорию при помощи областной системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала работы в системе Госадмтехнадзором Московской области приняты меры по 5 403 нарушениям, выявленным с помощью системы «Безопасный регион». На данный момент 4 756 из них уже устранено», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он отметил, что на минувшей неделе выявили 169 нарушений, устранено – 120.

В настоящий момент в Подмосковье установлено 77 610 видеокамер системы «Безопасный регион», в том числе 380 «Умных камер».