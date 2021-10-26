РИАМО - 26 окт. В Подмосковье реконструируют предприятие по производству пива и пивных напитков. В этот проект планируется инвестировать свыше 500 млн рублей, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и подмосковное предприятие «УК «Директория» заключили соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реконструкции предприятия по производству пива и пивных напитков. После обновления производства планируется увеличение действующих мощностей до 50 тыс. гектолитров в год», - сказал Воскресенский.

Данное предприятие находится в округе Истра. Напитки производятся под брендом New Riga's Brewery.

«В настоящий момент объемы производства предприятия составляют порядка 10 тыс. дал или 100 тыс. л. продукции в месяц», – добавил Воскресенский.

Сейчас в ассортимент пивоварни входят 12 наименований. После реконструкции здесь появится около 100 новых рабочих мест.

«УК «Директория» стала одним из спонсоров дегустации продукции Подмосковья на стенде региона в рамках XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021». Продукцию предприятия высоко оценили посетители форума.