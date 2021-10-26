РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Около 760 заявок оформили диспетчеры ЕДС в подмосковной Балашихе за минувшую неделю, сообщается на странице службы в Instagram.

С 18 по 25 октября диспетчеры Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи 760 звонков, было выполнено 770 заявок.

Из них 142 заявки касались работы сантехники, 83 звонка поступили с жалобами на электроснабжение, 76 - на состояние жилого фонда, 51 – на санитарное содержание, 52 - на газоснабжение.

Служба ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться можно несколькими способами – через форму на сайте по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).