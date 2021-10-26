РИАМО - 26 окт. С 18 по 24 октября сотрудники административно-технической комиссии городского округа Люберцы выписали постановление на сумму 70 тыс. рублей нарушителям за ненадлежащее состояние территории, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено 6 постановлений на общую сумму 30 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 70 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что с помощью фиксаций «фотоловушек» выявлено два нарушения, выписан штраф на сумму 2 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.