РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Новые кроватки и стулья закупили в детсад подмосковного Красногорска благодаря проекту инициативного бюджетирования, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Всеволод Волосевич.

Во вторник Волосевич проинспектировал, как реализуется проект в детском саду №7 в поселке Архангельское.

«Сегодня мы смотрим результаты программы инициативного бюджетирования в детском саду №7. Здесь закупили кроватки и стульчики для детей разных возрастов. Очень хорошая программа, родители тоже довольны», - сказал Волосевич.

В рамках проекта родители вложили 1% от общей стоимости мебели. Остальное в долях 70 на 30 выделили из регионального и местного бюджетов. Стоимость проекта около 700 тыс. рублей.

По словам замдиректора Архангельской школы Ольги Садолиной, которая до недавнего времени занимала должность заведующей детским садом, благодаря программе в учреждении поменяли 200 кроваток.

«Мы очень благодарны, что есть этот проект! Очень важно вкладывать деньги в детские сады, которые в этом нуждаются», - подчеркнула Садолина.

Она добавила, что детский сад был построен в 1977 году. Учреждение и далее планирует участвовать в проекте инициативного голосования.

Детсад оказался в числе победителей голосования, которое проходило на портале «Добродел».

«По всему округу в этом году реализуют 10 таких проектов, 9 из них с управлением образования и один – с управлением культуры. В основном это мебель, интерактивные доски, компьютерное оборудование», - добавил Волосевич.

По его словам, программу реализуют в округе второй год, и она будет продолжена.

«Будем наращивать темпы. Надеемся, что в следующем году сможем охватить большее количество объектов», - заключил Волосевич.