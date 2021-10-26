РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Новые кроватки и стулья закупили в детсад подмосковного Красногорска благодаря проекту инициативного бюджетирования, сообщил временно исполняющий полномочия главы горокруга Всеволод Волосевич.
Во вторник Волосевич проинспектировал, как реализуется проект в детском саду №7 в поселке Архангельское.
В рамках проекта родители вложили 1% от общей стоимости мебели. Остальное в долях 70 на 30 выделили из регионального и местного бюджетов. Стоимость проекта около 700 тыс. рублей.
По словам замдиректора Архангельской школы Ольги Садолиной, которая до недавнего времени занимала должность заведующей детским садом, благодаря программе в учреждении поменяли 200 кроваток.
«Мы очень благодарны, что есть этот проект! Очень важно вкладывать деньги в детские сады, которые в этом нуждаются», - подчеркнула Садолина.
Она добавила, что детский сад был построен в 1977 году. Учреждение и далее планирует участвовать в проекте инициативного голосования.
Детсад оказался в числе победителей голосования, которое проходило на портале «Добродел».
«По всему округу в этом году реализуют 10 таких проектов, 9 из них с управлением образования и один – с управлением культуры. В основном это мебель, интерактивные доски, компьютерное оборудование», - добавил Волосевич.
По его словам, программу реализуют в округе второй год, и она будет продолжена.
«Будем наращивать темпы. Надеемся, что в следующем году сможем охватить большее количество объектов», - заключил Волосевич.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии