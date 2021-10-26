РИАМО - 26 окт. Московская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о тройном убийстве на Мосфильмовской улице, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в квартире дома нашли тела 57-летнего мужчины, 39-летней женщины и 8-летнего ребенка. СК возбудил уголовное дело об убийстве 2 и более лиц.

На месте произошедшего находятся первый зампрокурора ЗАО Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

По данным СМИ, глава семьи являлся топ-менеджером «Смоленского банка», который сидел за преднамеренное банкротство. Его супруга занималась автомобильным бизнесом.