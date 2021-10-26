РИАМО - 26 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство не рассматривает вопрос о введении локдауна в столице. Об этом сообщает kp.ru.

«В Москве нет и не планируется локдауна», – сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице вводится ряд временных ограничений. В их числе перевод на дистанционный формат 30% сотрудников компаний и учреждений города, а также домашний режим для людей старше 60 лет.

Кроме того, в Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие выходные. Школьники, студенты и воспитанники детских садов в этот период будут на каникулах. Для малышей, чьи родители задействованы в работе предприятий жизнеобеспечения города, будут сформированы дежурные группы в детских садах.

Ожидается, что эти меры позволят снизить стремительно растущий уровень заболеваемости и избежать необходимости принятия более жестких решений.

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