РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировали 19 447 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 930 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявили 505 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 554 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 432 992 человека.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте covid.mz.mosreg.ru.

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