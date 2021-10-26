РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В деревню Сертякино Подольска 2 ноября приедет мобильный офис, в котором можно будет получить услуги по социальной газификации, а также помощь по социальным и медицинским вопросам, сообщает администрация округа.

Мобильный офис «Социальная газификация» будет работать в деревне Сертякино 2 ноября с 10:00 до 16:00 на площадке у магазина «Продукты», дом №106.

Мобильный офис предоставляет ряд услуг, в том числе оформление заявки и заключение комплексного договора; регистрация дома; присвоение адреса; заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования.

Также там можно оформить понижающий коэффициент 0,7 на электрическую энергию; сделать перерасчет за оказание услуг вывоза твердых коммунальных отходов; получить экстренную социальную помощь; заключить договор социального контракта; заказать услуги на дому; оформить льготы Федеральной налоговой службы.

Специалисты также занимаются доставкой в медицинские учреждения граждан старше 65 лет и записывают желающих на вакцинацию.

С графиком движения мобильных офисов можно ознакомиться на сайте АО «Мособлгаз».