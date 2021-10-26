РИАМО - 26 окт. Сотрудники московского уголовного розыска нашли актрису Светлану Светличную в Москве, женщина жива и здорова, пишет во вторник газета «Известия».

Светличную обнаружили в киностудии на улице Сергея Эйзенштейна. Сообщается, что женщина здорова и участвует в съемках ТВ-шоу.

Актриса перестала выходить на связь 21 октября, ее сын написал заявление о пропаже матери 24 октября. При этом 22 октября актрису видели на киностудии им. Горького.

К поиску Светличной были привлечены более 40 волонтеров добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт». За сутки члены отряда расклеили по городу более 2 тыс. листовок о пропаже женщины, а пешие группы отряда прошли в поисках актрисы более 30 км.

Также ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять ситуацию с пропажей артистки на контроль и доложить ему об обстоятельствах исчезновения. Сообщалось, что по предварительной информации, 81-летняя актриса страдает деменцией и может быть в опасности.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она получила популярность после съемок в фильмах «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».