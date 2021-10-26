РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 188 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 2 930 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 505 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 554 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 432 992 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт.

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