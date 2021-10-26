РИАМО - 26 окт. Подмосковным медикам удалось вылечить еще 2877 человек от Covid-19. Справиться с болезнью в общей сложности удалось 432 992 пациентам, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в регионе выявили 2930 новых случаев заражения. Общее число зарегистрированных в Московской области случаев на текущий момент составляет 505 213.

Умерли за сутки 38 человек, всего жертвами пандемии в Подмосковье стали 8554 пациента.

В ближайшее время ситуация должна стабилизироваться. Для этого в регионе вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Сокращение числа контактов должно способствовать снижению уровня заболеваемости.

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