РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 26 357 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 2 930 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 505 213 случаев инфицирования. Скончалось 8 554 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 432 992 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.