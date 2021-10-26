РИАМО - 26 окт. Жители столицы стали активнее закупаться в магазинах в преддверии нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. К примеру, спрос на непродовольственные товары 23-24 октября вырос на 3% до 9,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды. Они будут закрыты с 28 октября по 7 ноября из-за новых Covid-ограничений.

«Если в предыдущие выходные, 16-17 октября, их среднесуточный оборот составлял 1,36 млрд рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% — до 1,56 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Кроме того, магазины косметики нарастили обороты на 13%. Если 16-17 октября среднесуточная выручка составляла 297,7 млн рублей, то в последние выходные она выросла до 337,5 млн рублей.

Среднесуточная выручка продовольственных магазинов в минувшие выходные 23-24 октября увеличилась на 20% и достигла 2,9 млрд рублей.

«Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации не опасаются дефицита повседневных товаров», — отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ранее из-за ухудшения эпидситуации столичный градоначальник Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте.

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