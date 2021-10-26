РИАМО - 26 окт. Подмосковная прокуратура начала проверку обстоятельств смерти 2-летней девочки от отравления в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Девочку с признаками отравления доставили в медицинское учреждение 25 октября. Впоследствии ребенок скончался в больнице.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.