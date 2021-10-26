РИАМО - 26 окт. За минувшую неделю в ходе проведенных надзорных мероприятий благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области было выявлено 811 нарушений, из них 772 устранены, сообщает пресс-служба ведомства.

«Так, по итогам работы устранено 9 нарушений за загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, 68 нарушений в содержании контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что также были привлечены к административной ответственности 158 автовладельцев за размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями.

А еще за неделю устранили 42 нарушения в содержании фасадов нежилых зданий, более 200 фактов замусоренности территорий, 98 нарушений – на детских игровых площадках. Также по фактам нарушения тишины и покоя граждан привлечены 5 организаций.

С начала года приведено в порядок 33 662 объекта благоустройства на территории Подмосковья, устранено 95% нарушений от общего числа выявленных. Всего в регионе находятся 378 011 объектов надзора, которые находятся в сфере ответственности ведомства.