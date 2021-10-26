РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В многоквартирном доме в Парковом микрорайоне Подольска по просьбе жителей установили защитные ограждения на углах стен и пандус при входе в подъезд, сообщила руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева.

Во время проверки качества ремонта в подъезде дома №8 на Парадном проезде к Ушаневой и заместителю главы администрации округа Татьяне Ропот обратились жильцы с просьбой установить защитные ограждения на углах стен и пандус при входе в подъезд. Представители власти обратились в управляющую службу.

«Руководитель УК МУЖРП-1 Алексей Соловов оперативно организовал необходимую работу. Осталось только покрасить пандус. Спасибо! Работа над выполнением наказов - главный приоритет в нашей работе», - написала Ушанева на своей странице в соцсети Instagram.

Она отметила, что в городском округе Подольск в период избирательной компании в текущем году собрали более 43 тыс. наказов. В настоящее время главной целью партии «Единая Россия» является реализация пожелания жителей.