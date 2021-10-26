РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Двухуровневую стоянку, рассчитанную на 516 машин, построили в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Разрешения на ввод в эксплуатацию в Подмосковье на минувшей неделе получили 28 жилых домов и 12 нежилых объектов.

Среди введенных в эксплуатацию нежилых объектов – складское здание и двухуровневая стоянка легковых автомобилей на 516 машино-мест на 6-м километре Пятницкого шоссе в городском округе Красногорск.