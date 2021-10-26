РИАМО - 26 окт. Тела убитых родителей и ребенка найдены в квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Преступление произошло в квартире дома на улице Мосфильмовская. Обнаружены трупы женщины, мужчины и несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

На место происшествия выехал руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов. В квартире работает следственная группа.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что на месте находятся первый зампрокурора Западного округа Сослан Хубулов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков.

По данным СМИ, семья не выходила на связь с 24 октября. Предварительно, у родителей – ножевые ранения, а у 8-летнего ребенка сломана шея.

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