РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Свыше 40 новых рабочих мест создали в подмосковном Красногорске благодаря строительству складского помещения, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию складского здания, расположенного на 6-м км Пятницкого шоссе в городском округе Красногорск.

Площадь объекта составила 2 791,7 кв. м. Одноэтажное складское здание с офисным блоком сдается в аренду и предназначено для хранения электромонтажных, строительных и отделочных материалов.

«На объекте создано более 40 рабочих мест. Проект сопровождали персональные менеджеры Центра содействия строительству», - сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Объект был построен в течение полугода. Объем инвестиций составил более 100 миллионов рублей. Застройщик – ООО «Офисно-складской комплекс Бумеранг».