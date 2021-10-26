РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Отдел ЗАГС микрорайона Климовск Подольска приостановит предоставление ряда госуслуг на Covid-выходных, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в период с 28 октября по 7 ноября (включительно) приостанавливает предоставление ряда государственных услуг.

Исключением будет предоставление услуг по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 28 октября по 7 ноября (включительно), и государственной регистрации смерти. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)762-69-07.

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