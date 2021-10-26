РИАМО - 26 окт. 64-летняя москвичка написала заявление в полицию о том, что ее 19-летнего внука и его друга насильно удерживали неизвестные и вымогали деньги, сообщается на сайте «МВД-Медиа».
Оказалось, что подозреваемые на Крылатской улице заставили молодых людей сесть в автомобиль и привезли их в автосервис, где избивали и требовали 2 млн рублей, чтобы вернуть несуществующий долг.
Молодой человек сообщил по телефону о происходящем своей бабушке. Также трубку взял мужчина и потребовал выполнить эти условия за 30 минут. Потом женщина начала получать СМС с угрозами.
Тогда она сняла в банке 300 тыс. рублей и перевела их на счет подозреваемых. После этого внук вернулся домой со следами побоев, а его другу удалось сбежать.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены мобильные телефоны, банковские карты, травматическое оружие и другие предметы, имеющее доказательственное значение для уголовного дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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