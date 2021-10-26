РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Химиотерапевтическое отделение №9 Московского областного онкологического диспансера в Балашихе торжественно открыли после ремонта, оно рассчитано на 50 коек, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Площадь обновленного химиотерапевтического отделения теперь вдвое больше прежнего и составляет около 600 кв. м. Прибавилось и количество палат – их стало 16.

«Это стало для нас долгожданным событием! Помещения планировалось привести в надлежащее состояние в текущем году. Непосредственно переезд состоялся в считанные дни. На прошлой неделе мы перевезли мебель и оборудование, а пациентов разместили в трехместные палаты», - сказал главный врач медучреждения Владимир Асташов.

Он добавил, что в целом они довольны новыми условиями, отмечая, что здесь стало более комфортно проходить лечение, больше простора, света и воздуха.

Из выполненных работ в отделении уложили плитку, линолеум, заменили светильники, электропроводку, сантехнику, обновили душевую, буфет, расставили столы для приема пищи.