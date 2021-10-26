РИАМО - 26 окт. В столице за счет городского бюджета в 2022-2024 годах планируют построить 285,6 км новых дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Большим блоком работ, которые мы традиционно ведем и продолжим вести в ближайшие 3 года, остается развитие улично-дорожной сети Москвы. За предыдущие 11 лет в Москве построено и реконструировано более тысячи километров дорог, что фактически составило порядка 16-18% от всей улично-дорожной сети, существовавшей в городе к 2010 году», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

Он добавил, что в городе было построено более 300 крупных искусственных сооружений, большое количество внеуличных пешеходных переходов.

По его словам, в 2022-2024 годах в городе планируется ввести в эксплуатацию 285,6 км новых дорог, включая 89 крупных искусственных сооружений – тоннелей, путепроводов, эстакад, развязок, мостов, а также свыше 50 внеуличных пешеходных переходов. В новой Москве будет построено 71,5 км дорог, 7 крупных искусственных сооружений, а также 2 пешеходных перехода.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2022-2024 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры.

«Примерно две трети АИП мы традиционно направляем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей», – резюмировал Бочкарев.