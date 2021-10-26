РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В микрорайоне Климовск Подольска на эстакаде столкнулись две ГАЗели, образовалась пробка длиной около 5 километров, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Свидетели рассказали, что на эстакаде на разделительной полосе стоит ГАЗель после ДТП и мешает проезду других машин. У нее сильно повреждена водительская кабина. Также там находятся скорая помощь, спасатели, туда же направилась машина с краном. Пробка начинается от улицы Ленина и идет по Большой Серпуховской до пересечения с Мичуринским проездом.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что в этом ДТП никто не пострадал.