РИАМО - 26 окт. На территории Московской области прошли работы по компенсационному лесовосстановлению, которое проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Работы прошли на площади 193,64 га, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Мероприятия по компенсационному лесовосстановлению на территории Подмосковья проводятся с 2019 года. С этой целью ведется реестр лиц, обязанных выполнить компенсационное лесовосстановление с указанием площади и сроков выполнения работ», - рассказал председатель правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Осенью прошлого года были проведены работы на площади 83,4 га, а весной этого года -на общей площади 111,24 га.

«На участках высаживались саженцы и сеянцы сосны и ели. Приемку работ мы проводим в осенний период, но не позднее чем через год после проведения лесовосстановления или лесоразведения. При этом учитываем количество жизнеспособных растений главных лесных древесных пород, указанных в проектах лесовостановления или лесоразведения», - пояснила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.