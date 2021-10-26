Предстоящие ноябрьские праздники в Московском регионе попадают в период нерабочих дней. Чтобы отдохнуть в это время, необязательно уезжать в далекое путешествие. Многочисленные музеи, заповедники, парки и фермы, которые продолжат работу, можно найти в пределах ста километров от столицы. Куда съездить и что посмотреть в Подмосковье на ноябрьских праздниках, читайте в материале РИАМО.

Музей «Коломенская пастила»

Музей традиционной коломенской сладости расположен во флигеле усадьбы купца Суранова, который производил и продавал душистое мыло во дворе собственного дома. Спустя век в его имении открыли музей, где можно посмотреть, как готовят пастилу по старинным рецептам, услышать интересные истории о забавах Ивана Грозного и легенды об известных жителях Коломны, а также попробовать уникальные сорта пастилы.

Где: Московская обл., г. Коломна, Посадская ул., д. 13а

Стоимость: от 200 до 500 рублей

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Лосиный остров

Когда-то на территории огромного лесного массива охотились цари, а сегодня здесь расположен национальный парк – среди безграничного количества зелени в полной безопасности обитают лоси, кабаны, лани и олени. Посмотреть на них можно со специально оборудованных вышек, также часть животных содержится в вольерах. Кроме того, на территории национального парка регулярно проводят экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых.

Где: Москва, ул. Поперечный просек, д. 1Г (дирекция)

Стоимость: от 400 до 1 000 рублей

Сайт.

Музей «Новый Иерусалим»

Один из крупнейших музейных комплексов России находится в Истре рядом с Ново-Иерусалимским монастырем. Здесь собрано более ста тысяч исторических экспонатов, среди которых археологические находки, этнографические и художественные коллекции, церковные реликвии и изделия из драгоценных камней и металлов. Также в музее можно посмотреть картины Айвазовского, Шишкина, Левитана, Пикассо, Дюрера и других культовых художников.

Где: Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., д. 1

Стоимость: от 350 до 500 рублей

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«A-Ферма» в лесу

Это идеальное место для тихого семейного отдыха – здесь не проводят вечеринки и развлекательные программы. На территории расположено несколько треугольных деревянных домиков с панорамными окнами на лес. У каждого дома предусмотрена зона барбекю, гамаки, есть баня с прекрасным видом на реку и детская площадка. Здесь можно порыбачить, посетить небольшую ферму, где живут курицы и козы, прогуляться в сосновом лесу до действующего святого источника, посидеть у костра или насладиться закатами на пирсе.

Где: Московская обл., Орехово-Зуевский г.о., дер. Авсюнино

Стоимость: от 6 000 рублей в сутки

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Приокско-Террасный заповедник

Уникальный биосферный заповедник раскинулся на берегу реки Оки. Здесь можно увидеть зайцев, ласок, горностаев, куниц и лис в естественной среде обитания. Главной достопримечательностью места является зубр – дикий бык, занесенный в Красную книгу.

Туристам предлагают три экологических маршрута: «Дорога к зубрам», где с пятиметровой вышки можно понаблюдать за жизнью животных, «Дерево-Дом» – экскурсия, на которой туристы в интерактивной форме узнают об обитателях заповедника, а также смогут пройти экстремальные испытания, и прогулка по высотной экотропе «Сквозь листву», соединяющей смотровые площадки заповедника.

Где: Московская обл., г.о. Серпухов, м-ко Данки

Стоимость: плата за посещение – 150 рублей, экскурсии – от 200 до 1 000 рублей

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Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьбу часто называют русским Версалем. Большой дворцовый комплекс, сохранившийся в первозданном виде, окаймляет красивый парк с белоснежными статуями и фонтанами. «Архангельское» было излюбленным местом императоров, писателей и поэтов, художников и музыкантов – сюда приезжали Карамзин, Пушкин, Вяземский, Бенуа, Маковский, Стравинский.

На экскурсии по музею-усадьбе расскажут об архитектурных особенностях построек, театре Гонзаго, а также о быте дворянской усадьбы и жизни ее обитателей. Кроме того, гости могут поучаствовать в интерактивном квесте «Унесенные ветром».

Где: Московская обл., г.о. Красногорск, пос. Архангельское

Стоимость: единый билет с правом посещения парка и экспозиций – от 400 до 600 рублей

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База отдыха IstraCottage

Отдохнуть от городской суеты можно в уютном коттеджном комплексе на берегу Истринского водохранилища. Территория базы отдыха окружена сосновым лесом с ухоженными и освещенными тропинками. Неподалеку находится спортивная площадка, где можно поиграть в волейбол или теннис. Для любителей рыбалки предусмотрена аренда лодок и катеров. В комплексе также есть зоны для барбекю и несколько видов бань.

Где: Московская обл., г.о. Солнечногорск, дер. Лопотово

Стоимость: от 4 500 рублей в сутки

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Ферма «Русский страус»

Зарядиться позитивом от общения со смешными животными можно на страусиной ферме, где, помимо птиц, живут альпаки, козы, свиньи, овцы и ослы. У каждого животного есть своя история, привычки и особенности. Гостям расскажут обо всем на экскурсии, во время которой можно будет познакомиться со зверьками, покормить их и сделать памятные снимки. Также на ферме проводят мастер-классы – на одном из них можно приготовить омлет из страусиного яйца.

Где: Московская обл., г.о. Серпухов, дер. Старые Кузьменки

Стоимость: от 500 рублей

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Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

В усадьбе Мелихово Антон Павлович Чехов прожил семь лет. Здесь он не только творил, но и работал врачом, а еще построил Мелиховскую школу. Сейчас в ней расположены две уникальные экспозиции – «Класс старой земской школы» и «Квартира учительницы».

В доме Чехова можно увидеть его личные вещи: письма, автографы, одежду, чернильницу и легендарное пенсне. Рядом с домом находится кухня – в ней показан русский быт XIX-XX века. В амбулатории неподалеку можно посмотреть на работу земских врачей того времени. Также при музее-заповеднике работает театр «Чеховская студия».

Где: Московская обл., г.о. Чехов, с. Мелихово

Стоимость: от 200 до 240 рублей

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Музей народных художественных промыслов

Музей размещается в историческом доме Николая Лукутина – владельца фабрики федоскиной лаковой миниатюры. Здесь представлено большое количество экспонатов народного художественного промысла Федоскино, а также фотографии, документы и мемориальные предметы.

На экскурсии гости узнают историю развития федоскиной лаковой миниатюры, познакомятся с технологией производства и смогут расписать один из предметов на мастер-классе.

Где: Московская обл., г.о. Мытищи, с. Федоскино, Лукутинская ул., стр. 7

Стоимость: входной билет – от 200 до 250 рублей, мастер-классы – от 400 до 800 рублей

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