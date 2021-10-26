РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В администрации городского округа Домодедово заработала горячая линия для предпринимателей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса и поддержке бизнеса можно по телефонам: 8(496)792-45-38, 8(496)792-45-03, 8(496)792-42-09. Для предприятий торговли работает телефон: 8(496)792-41-70.

Горячая линия будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу - с 9:00 до 16:45.