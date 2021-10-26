РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Руководитель управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска пообещал заменить оконные рамы на новые в одном из домов микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Жители дома №2 по улице Мичурина в микрорайоне Климовск провели собрание, на котором присутствовал гендиректор управляющей компании МУП «СЕЗ» Александр Громов и представители администрации округа. В данном доме в настоящее время идет ремонт подъездов.

Так, в подъезде №1 рабочие уже покрасили стены. В других подъездах жители с цветом не определились. В ходе встречи жители попросили заменить старые оконные рамы на новые. Громов пообещал, что новые рамы будут установлены. Также участники решили вопрос с входными дверями и обсудили вопросы благоустройства придомовой территории.