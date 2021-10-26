РИАМО - 26 окт. Крупный проект по строительству метро запланирован на период с 2022 до конца 2024 года. В столице планируется возвести еще 25 станцией, построить 58,5 км тоннелей и 3 электродепо, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживания многих городских районов, не имеющих сегодня станции метро в шаговой доступности», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в течение 3 лет планируется завершить строительство участка Калиниско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до Внукова, Сокольничекой – от «Коммунарки» до «Потапова», Люблинско Дмитровской – между «Селигерской» и станцией «ФизТех», а также Троицкой – от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки».

«Кроме того, планируется начать строительство участков Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий», – добавил Бочкарев.

На эти цели направят 30,8% средств Адресной инвестиционной программы.

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