РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье все МФЦ приостановят очный прием и выдачу документов, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Услуги можно будет получить в электронном виде на сайте или на едином портале госуслуг. Исключением станет услуга «Государственная регистрация смерти». В Щелкове оформить ее можно будет по адресу: улица Свирская, д. 2А.



Для жителей Подмосковья работает горячая линия 122, где можно уточнить информацию о порядке оказания госуслуг.