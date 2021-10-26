РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. На Леоновском шоссе в Балашихе к 2023 году планируют построить школу на 275 мест, Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации общеобразовательного учреждения, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Школа будет построена в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 275 мест на Леоновском шоссе. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

В рамках проекта, 3-этажное здание будет функционально разделено на 3 блока: начальной школы, средних классов и общешкольный. Помимо учебных классов и специализированных кабинетов, в школе появятся библиотечно-информационный центр, актовый и спортивный залы, просторная столовая с пищеблоком, а также административные, технические помещения и медицинский блок.

На школьной территории появится спортивное ядро, площадки для отдыха и игр. В рамках проекта также будут проведены работы по благоустройству и озеленению.

Новый объект образования будет оборудован с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели.