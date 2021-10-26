РИАМО - 26 окт. Мужчина 1976 г.р. ударил ножом своего знакомого 1961 г.р. в ходе пьяной ссоры в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа Подмосковья, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был госпитализирован из своей квартиры ранним утром 25 октября.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - знакомый пострадавшего.

Выяснилось, что преступление мужчина совершил в ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления алкоголя.

В отношении нападавшего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант заключен под стражу.