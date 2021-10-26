РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В строящейся поликлинике в микрорайоне Южный городского округа Домодедово начали возводить четвертый этаж, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В строительстве задействовано более 90 рабочих и 7 единиц техники. На объекте ведется армирование и бетонирование стен и монтаж опалубки перекрытий второго и четвертого этажей. Одновременно проводится гидроизоляция и утепление стен подвала здания. Работы в графике ведутся на всех участках строительства», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

Новая поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. Здесь откроется дневной стационар, отделение неотложной помощи, женская консультация, а также детское и взрослое отделения. Прием будут вести как специалисты первичного звена, так и узкие врачи. Здесь будут созданы современные и комфортные условия для пребывания пациентов и работы врачей. Поликлинику оборудуют необходимым медицинским оборудованием.

Общая площадь нового четырехэтажного здания нового медучреждения составит около 9,7 тыс. кв. м.

Завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году.