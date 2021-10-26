РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой оценил качество работ по благоустройству двора у домов №№4, 2, 2 к. 1, 2 к.2 на Пролетарской улице микрорайона Железнодорожный, в ходе встречи они обсудили с жителями возможность установки отводов воды от ряда подъездов домов №2 к.

1 и к. 2, сообщает пресс-служба парламентария.

По словам Ефимова, они не первый раз в этом дворе, здесь живут очень активные жители. Летом обсуждали вопрос организации одностороннего движения во внутридворовой дороге. Поручение горожан было выполнено - знаки установлены, движение относительно нормализовалось.

«Что касается благоустройства дворовой территории, подрядная организация уж е установила два детских городка с мягким резиновым покрытием, заасфальтировала внутридворовые проезды и пешеходные дорожки (частично на них также переложена плитка), смонтировала новые столбы освещения со светодиодными светильниками. Основные работы выполнены, осталось провести озеленение, обустроить контейнерную площадку, завершить монтаж ограждений», - сказал Ефимов.

Жители поинтересовались, почему не выполнены работы по оборудованию спортплощадки, которая была предусмотрена при обсуждении проекта.

По информации замначальника управления благоустройства администрации округа Юлии Левковской, запланированные проектом работы по монтажу воркаут-площадки и восстановление мягкого покрытия на спортивном дворовом ядре из-за сокращения финансирования перенесены.

В ходе осмотра территории вместе с жильцами домов депутаты согласовали размещение площадки для мусорных контейнеров, установку искусственных неровностей и обсудили возможность установки отводов воды от ряда подъездов домов №2 корп. 1 и корп. 2.

Всего в этом году в Балашихе будет благоустроено 10 дворовых территорий.