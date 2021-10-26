РИАМО - 26 окт. Более 40 волонтеров добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» задействованы в поиске пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной, сообщает ТАСС.

«К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика «Лиза Алерт», - сказали представители поискового отряда.

В поисках актрисы пешие группы отряда прошли свыше 30 км. Кроме того, волонтеры обзванивают медицинские учреждения и отделения полиции Москвы и Московской области. За сутки члены отряда расклеили по городу 2 150 листовок о пропаже женщины.

Сообщается, что Светличная перестала выходить на связь 21 октября, ее сын написал заявление о пропаже матери 24 октября. По предварительной информации, женщина страдает деменцией.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Актриса получила широкую известность после съемок в комедии «Бриллиантовая рука».

Сын артистки Светличной сообщил, что не знает о пропаже своей матери>>