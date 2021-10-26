РИАМО - 26 окт. С 29 по 31 октября временно закроется участок Большой кольцевой линии от станции метро «Хорошевская» до «Мневников», рабочие будут присоединять новые станции кольца к сети метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, специалисты подключат системы автоматики и телемеханики движения поездов, проверят работоспособность и надежность всех инженерных систем.

Работы пройдут в дни, которые мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими. Такое решение было принято для комфорта горожан.

В это время поезда по Большой кольцевой линии будут ходить только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр».

По маршруту закрытых участков метро запустят бесплатные автобусы КМ.

Уточняется, что до станции «Народное Ополчение» можно будет доехать на регулярных маршрутах наземного транспорта: м35, т21, т65, т86, 155, 345 и 800.

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