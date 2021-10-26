РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. Член Общественного совета подмосковного главка МВД России Сергей Леонов проверил работу изолятора временного содержания МУ МВД России «Щелковское», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции Леонов совместно с председателем Общественного совета при МУ МВД России «Щелковское» Кариной Кашинцевой проверили изолятор временного содержания.

«Нарушений и замечаний к условиям содержания не выявлено, права задержанных лиц соблюдаются, уровень медицинского и материально-технического обеспечения подразделений соответствующий, требования санитарно-эпидемиологического содержания помещений соблюдены. Повышенное внимание уделено проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, особенно санитарной обработке автомобилей для перевозки подозреваемых и обвиняемых», - сказал Леонов.

Начальник изолятора временного содержания капитан полиции Владимир Азарнов показал проверяющим необходимую документацию, подсобные помещения учреждения и прогулочный двор. Общественники также проверили наличие и состояние медикаментов первой медицинской помощи, освещение и вентиляцию камер для задержанных, сроки годности сухих пайков, журналы доставленных лиц и графики санитарной обработки помещений.

Общественные контролеры положительно оценили работу сотрудников изолятора временного содержания.