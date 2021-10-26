РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов призвал горожан соблюдать масочный режим в общественном транспорте на Covid-выходных, сообщил на своей странице в соцсети Instagram Пестов.

В предстоящие нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября – общественный, автомобильный и электротранспорт будет работать в Подмосковье по расписанию воскресенья. На объектах транспортной инфраструктуры области будут усилены дезинфекционные мероприятия и контроль за соблюдением противоэпидемилогических мер. В частности, масочный режим необходимо будет соблюдать всем пассажирам, даже при наличии QR-кода.

«В общественном транспорте Московской области действует правило: автобус не тронется с места, пока все пассажиры не наденут средства индивидуальной защиты – маски. Давайте не нарушать его в интересах сбережения здоровья – своего и окружающих», - написал Пестов.