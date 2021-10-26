РИАМО - 26 окт. Специалистов 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызвали в поселок Большие Вяземы Одинцовского округа, чтобы помочь маленькой девочке. Ее рука застряла между секциями батареи отопления, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

В единую службу экстренной помощи система-112 обратились родители девочки. Они рассказали, что сами помочь ребенку не смогли.

«Прибыв на место вызова, спасатели выяснили, что, сидя у батареи, девочка попыталась облокотиться на нее, случайно просунула локоть между секциями и не смогла вытащить его обратно», – сказал старший смены Алексей Афрамеев.

Ребенка отвлекли разговорами: пока девочка общалась со взрослыми, спасатели нашли положение, при котором ее руку удалось вытащить из радиатора.

«Девочка около 30 минут находилась в неудобном положении, но так как батарея была не очень горячая, ожога не произошло», – отметил спасатель.

Медицинская помощь ребенку не понадобилась.